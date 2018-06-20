Филиппе Коутинью: "Тите похож на психолога"

Полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутинью считает, что команда заиграла эффективнее благодаря грамотному настрою со стороны главного тренера Тите. По его словам, специалист исполняет роль психолога в значительной мере.

– Тите много разговаривает с игроками на тренировках, он похож на психолога, – цитирует A Bola Коутинью. – Это сделало нас сильнее психологически. Очень важно верить в себя. Это может стать ключом к успеху. Мы всегда должны быть морально крепкими.

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ