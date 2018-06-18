Филиппе Коутинью: "Старались гонять швейцарцев по полю!"

Полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутинью был признан лучшим игроком матча группового турнира чемпионата мира-2018 с командой Швейцарии​ (1:1), в котором забил гол. После игры он ответил на вопросы журналистов.

- Это был жесткий матч, суровая опека. Тренер Швейцарии Петкович говорил, что ничья станет для них победой, но вам пришлось особенно туго.

- На чемпионате мира все команды в отличной форме, - сказал Коутинью, пришедший на пресс-конференцию в шлепанцах. - Наша сыграла хорошо, было много позитивных моментов. Ну, не выиграли! В группе три матча.

- В первом тайме не срабатывала ваша связка с Неймаром, не очень хорошо играли низом.

- Многое зависит от оппонентов. Мы старались гонять их по полю! Чтоб не чувствовали себя самоуверенно. Это часто удавалось. Но этого не хватило для победы. (Юрий ГОЛЫШАК)

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