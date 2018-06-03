Филиппе Коутинью: "Салах и Неймар могут стать лучшими игроками чемпионата мира"

Полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутинью считает, что его партнер по национальной команде Неймар и нападающий сборной Египта Мохамед Салах могут стать лучшими игроками предстоящего чемпионата мира.

- Долгое время в мире было двое лучших игроков: Месси и Роналду, - цитирует 25-летнего бразильца the Sun. - Кажется, настал подходящий момент для того, чтобы появились новые герои. Чемпионат мира - это шанс для Салаха и Неймара. Мохамед долгие годы будет значимым игроком для "Ливерпуля", он может преуспеть на мировом первенстве, но это зависит от того, как далеко продвинется его команда. Неймар - это особенный игрок, мы все знаем, какое влияние он оказывает на сборную.

Египет в рамках группового этапа чемпионата мира встретится с Уругваем (15 июня, Екатеринбург), Россией (19 июня, Санкт-Петербург) и Саудовской Аравией (25 июня, Волгоград). Бразилия сыграет против Швейцарии (17 июня, Ростов), Коста-Рики (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербии (27 июня, "Спартак").

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