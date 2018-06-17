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Филиппе Коутинью: "Хотим взять реванш у швейцарцев за поражение на ЧМ до 17 лет"


Полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутинью рассчитывает, что его команде удастся взять реванш за поражение от команды Швейцарии на групповом этапе чемпионата мира до 17 лет. Команды встретятся в первом туре чемпионата мира-2018.

- На том турнире мы стремились к завоеванию титула, но все пошло не так, как мы хотели, - цитирует официальный сайт ФИФА Коутинью. - Тот турнир нам хочется как можно скорее забыть.

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