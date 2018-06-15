Филипп Лам: "Сборная Германии способна на многое"

Бывший защитник сборной Германии Филипп Лам заявил, что нынешнему составу бундестим по силам защитить титул чемпионов мира, который был завоеван в 2014 году. Лам также играл в той команде и прекратил выступления за сборную после победы в турнире.

- Я очень высокого мнения о нашей сборной, - цитирует "Р-Спорт" Лама. - Она способна на многое. Наша команда играет очень качественно, у игроков много опыта. Но на самом деле очень многое зависит еще и от удачи. Даже наша молодежь уже имеет достаточно опыта, в составе сборной нет неопытных игроков. У сборной сейчас появилось больше легкости в игре, больше уверенности в том, что ничего нежелательного не случится. В 2014 году мы стали чемпионами мира, и теперь нам надо постараться защитить титул.

На групповом этапе немцы сыграют в квартете F, где встретятся с командами Мексики (17 июня), Швеции (23 июня) и Южной Кореи (27 июня).