Филипп Лам: "Германия, Испания, Бразилия и Франция - фавориты ЧМ-2018"

Бывший защитник сборной Германии и "Баварии" Филипп Лам признался, что высоко оценивает шансы немецкой команды на предстоящем чемпионате мира. Германия в рамках группового этапа встретится с Мексикой (17 июня, "Лужники), Швецией (23 июня, Сочи) и Южной Кореей (27 июня, Казань).

- Германия является большим фаворитом чемпионата мира, - сказал экс-футболист в интервью BBC. - Я также высоко оцениваю Испанию, Бразилию и Францию. Будет очень интересно наблюдать за Англией, ведь это молодая команда, располагающая качественными игроками. Хорватия и Бельгия тоже могут сыграть свою роль.

Лам выступал за сборную Германии с 2004 по 2014 год. В ее составе он стал победителем ЧМ-2014.