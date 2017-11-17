Филип Ларсен: "Будет неплохо прилететь в Россию в июне и посмотреть несколько матчей чемпионата мира живьем"

Защитник "Салавата Юлаева" Филип Ларсен признался, что интересуется футболом. Датчанин не исключает, что посетит летом некоторые матчи чемпионата мира.
– Я немного увлекаюсь футболом, – приводит официальный сайт КХЛ слова Ларсена. – Знаю, что после победы над сборной Ирландии Дания приедет в Россию. Футбол очень популярен в Дании, это национальный вид спорта. Будет неплохо прилететь в Россию в июне и посмотреть несколько матчей чемпионата мира живьем.
В обычной ситуации я бы не поехал в Россию в июне, потому что в это время у нас отпуск. Но чемпионат мира – это большое событие. Если Швеция будет играть с Данией, то нужно будет звонить Линусу Умарку. Он сейчас очень горд за свою сборную. После нашей игры в Братиславе он схватил свой телефон и наблюдал за тем, как шведы играли стыковой матч с итальянцами.
Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.
Дополнительная информация
- Салават Юлаев
- Сборная Ирландии
- Сборная Дании (футбол)
- Сборная Швеции (Футбол)
- Чемпионат мира 2018
- Линус Умарк
- Филип Ларсен