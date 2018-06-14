Фил Невилл: "Саудовская Аравия – непростой соперник, но его можно побеждать"

Бывший защитник сборной Англии Фил Невилл считает, что победа в первом матче на чемпионате мира-2018 увеличит шансы сборной России на выход из группы. Сегодня россияне в матче открытия сыграют с Саудовской Аравией.

– Саудовская Аравия – непростой соперник, но его можно побеждать, – цитируют "Известия" Невилла. – Если это получится, то психологически России будет проще готовиться к следующим матчам. Тем более завершать групповой турнир ей придется встречей с Уругваем, который имеет отличный состав и традиционно претендует на самые высокие места. Чтобы уверенно подойти к матчу с южноамериканцами, нужно постараться избежать потерь очков в первых двух играх.

У российской сборной есть несколько интересных игроков, способных принести необходимый результат. Это вратарь Игорь Акинфеев, полузащитник Александр Головин и нападающий Федор Смолов. Хозяева чемпионата мира всегда имеют определённое преимущество за счет своих болельщиков, своего стадиона. Если русские сыграют в свою полную силу, у них будут большие шансы использовать эти факторы.

Россия – Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча – 14 июня 2018 в 18.00

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