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16:07 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

ФИФА: жеребьевка чемпионата мира позволит решить, сколько выделять билетов 4-й категории


Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит отметил, что для окончательного решения по тому, сколько будет выделено билетов четвертой категории на чемпионат мира-2018, необходима жеребьевка турника. Во вторник гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин заявлял, что в ФИФА отправлены письма по поводу возможного расширения квоты на билеты этой категории.

- Как вы знаете, к матчам Кубка конфедерации мы сделали достаточно много билетов четвертой категории, на матчи чемпионата мира у нас схожие планы, - цитирует "Р-Спорт" Смита. - Окончательная категоризация - то, сколько они будут стоить, сколько билетов будет в каждой категории, все это будет происходить в ближайшие месяцы, отправной точкой для этого процесса будет финальная жеребьевка.

Продажа билетов разделена на несколько этапов, многое будет зависеть от жеребьевки, от того, какими темпами будут идти продажи билетов, и в зависимости от этого мы примем решение, как на последнем этапе мы будем распространять оставшиеся билеты.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20171004/1126709985.html

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