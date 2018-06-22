ФИФА: желтые карточки после четвертьфинала аннулируются

Представитель Международной федерации футбола (ФИФА) подтвердил "СЭ", что все единичные желтые карточки, полученные игроками в ходе чемпионата мира, будут аннулированы после четвертьфинала. Таким образом, ведущие футболисты команд, которые доберутся до полуфинала, смогут принять участие в решающих матчах. Подобное правило действовало и на двух предыдущих мировых первенствах.

При этом дисквалификации за две желтые карточки, полученные в разных матчах, и за красные карточки останутся в силе. (Александр БОБРОВ)