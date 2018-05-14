17:47 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

ФИФА ждет информации от российских властей по делу Зеппельта, которому отказали в визе

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ФИФА ожидает от российских властей информации о визе для журналиста телеканала ARD Хайо Зеппельта, который собирался приехать в Россию для освещения чемпионата мира-2018, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

Немцу, известному по серии фильмов о допинге в российском спорте, отказано в получении визы, так как он входит список "нежелательных" иностранцев, которым заблокирован въезд в Россию.

"Мы можем подтвердить, что ФИФА одобрила запрос господина Зеппельта на аккредитацию (на ЧМ). Мы ожидаем от российских властей больше информации о статусе визы через местный оргкомитет. Свобода прессы имеет первостепенное значение для ФИФА, и мы всегда стремимся предоставить представителям СМИ наилучшие условия для освещения всех событий под эгидой ФИФА", – говорится в сообщении ФИФА.

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180514/1136895330.html

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Весёлый©

staerswimmer23 ___ Считаешь дни до ЧМяка? Наслаждайся и помни, что потом к тебе=Россиюшке в гости никто не придет лет эдак 10-20.

19:14

staerswimmer23

Ну ты же Угрюмый, пашешь постоянно чужой огород! А я всего лишь заглянуть хотел, вроде говорят там навоза больше подкидывают!

19:05

shpasic

дипломатов, которые занимались оформлением визы для Зеппельта, выслали, поэтому и рассмотрение заявления подвисло.

18:34

Весёлый©

staerswimmer23 А в Киев всех журналистов допускают на финал ЛЧ? ___ Свой огород паши, батенька. Не заглядывайся на соседский.

18:27

Весёлый©

Serenky25 А почему надо объяснения давать? Ну не нравится нам эта сволочь! Ну не нравится! ___ Интересно, почему? Может потому, что показывает всему миру, какими сволочными мерами пользуется Россиюшка?

18:26

staerswimmer23

А в Киев всех журналистов допускают на финал ЛЧ?

18:17

gyn1956

вот именно во имя истинной свободы прессы нельзя допускать к журналистике таких лживых циничных пропагандонов, как этот зеппельт

18:10

Serenky25

А почему надо объяснения давать? Ну не нравится нам эта сволочь! Ну не нравится!

17:58

Edward CSKA

Да дайте ему визу - НО ФОТО ОПУБЛИКУЙТЕ ЭТОГО НЕГОДЯЯ ВО ВСЕХ СМИ!!!!! Молодежь этому ПОДОНКУ мозги вправит

17:55

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