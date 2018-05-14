ФИФА ждет информации от российских властей по делу Зеппельта, которому отказали в визе

ФИФА ожидает от российских властей информации о визе для журналиста телеканала ARD Хайо Зеппельта, который собирался приехать в Россию для освещения чемпионата мира-2018, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

Немцу, известному по серии фильмов о допинге в российском спорте, отказано в получении визы, так как он входит список "нежелательных" иностранцев, которым заблокирован въезд в Россию.

"Мы можем подтвердить, что ФИФА одобрила запрос господина Зеппельта на аккредитацию (на ЧМ). Мы ожидаем от российских властей больше информации о статусе визы через местный оргкомитет. Свобода прессы имеет первостепенное значение для ФИФА, и мы всегда стремимся предоставить представителям СМИ наилучшие условия для освещения всех событий под эгидой ФИФА", – говорится в сообщении ФИФА.

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