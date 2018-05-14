ФИФА ждет информации от российских властей по делу Зеппельта, которому отказали в визе

ФИФА ожидает от российских властей информации о визе для журналиста телеканала ARD Хайо Зеппельта, который собирался приехать в Россию для освещения чемпионата мира-2018, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу ФИФА.
Немцу, известному по серии фильмов о допинге в российском спорте, отказано в получении визы, так как он входит список "нежелательных" иностранцев, которым заблокирован въезд в Россию.
"Мы можем подтвердить, что ФИФА одобрила запрос господина Зеппельта на аккредитацию (на ЧМ). Мы ожидаем от российских властей больше информации о статусе визы через местный оргкомитет. Свобода прессы имеет первостепенное значение для ФИФА, и мы всегда стремимся предоставить представителям СМИ наилучшие условия для освещения всех событий под эгидой ФИФА", – говорится в сообщении ФИФА.
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Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180514/1136895330.html
Весёлый©
staerswimmer23 ___ Считаешь дни до ЧМяка? Наслаждайся и помни, что потом к тебе=Россиюшке в гости никто не придет лет эдак 10-20.
19:14
staerswimmer23
Ну ты же Угрюмый, пашешь постоянно чужой огород! А я всего лишь заглянуть хотел, вроде говорят там навоза больше подкидывают!
19:05
shpasic
дипломатов, которые занимались оформлением визы для Зеппельта, выслали, поэтому и рассмотрение заявления подвисло.
18:34
Весёлый©
staerswimmer23 А в Киев всех журналистов допускают на финал ЛЧ? ___ Свой огород паши, батенька. Не заглядывайся на соседский.
18:27
Весёлый©
Serenky25 А почему надо объяснения давать? Ну не нравится нам эта сволочь! Ну не нравится! ___ Интересно, почему? Может потому, что показывает всему миру, какими сволочными мерами пользуется Россиюшка?
18:26
staerswimmer23
А в Киев всех журналистов допускают на финал ЛЧ?
18:17
gyn1956
вот именно во имя истинной свободы прессы нельзя допускать к журналистике таких лживых циничных пропагандонов, как этот зеппельт
18:10
Serenky25
А почему надо объяснения давать? Ну не нравится нам эта сволочь! Ну не нравится!
17:58
Edward CSKA
Да дайте ему визу - НО ФОТО ОПУБЛИКУЙТЕ ЭТОГО НЕГОДЯЯ ВО ВСЕХ СМИ!!!!! Молодежь этому ПОДОНКУ мозги вправит
17:55