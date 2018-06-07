ФИФА запретила Чичериной выступать перед болельщиками на ЧМ-2018

Российская певица Юлия Чичерина на своей странице в Фэйсбук сообщила, что ФИФА запретила ей выступать перед болельщиками во время чемпионата мира-2018. Исполнительнице пришло письмо из организации, где указано, что она ассоциируется с "военной риторикой".

"Слава Богу, "футболобандеровцы" запретили меня в Ростове-папе, в сотне километров от которого в многострадальной Горловке дети спят в ванных, чтобы их ночью не посекло осколками. Многие на Донбассе считают, что русские не приходят на помощь своим из-за этой футбольной вакханалии. Как известно рок - музыка протеста, и меня официально запретили - пришло письмо на английском языке, правда, от доброй женщины с украинской фамилией", - написала Чичерина.

Ранее Чичерина неоднократно посещала ДНР и ЛНР и дала несколько концертов в республиках.