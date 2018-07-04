ФИФА: Юрий Жирков - неизвестный герой ЧМ-2018

Защитник сборной России Юрий Жирков вошел в список неизвестных героев чемпионата мира по версии ФИФА. Как отмечается, ветеран внес огромный вклад в выход своей команды в четвертьфинал. В игре с Испанией он вышел на поле с травмой ахиллова сухожилия, но в перерыве из-за сильных болей ему пришлось попросить о замене.

– Еще до матча я чувствовал боль в ахилловом сухожилии, а после первого тайма она стала настолько сильной, что мне пришлось попросить замену, – сказал Жирков.

По словам главного тренера команды Станислава Черчесова, Жирков если и сыграет на ЧМ-2018, то не раньше финала.

В число "неизвестных героев" также вошли защитник сборной Уругвая Макси Перейра, полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель, помощник главного тренера сборной Франции Ги Стефан, ассистент главного тренера сборной Бразилии Клебер Шавьер, менеджер сборной Хорватии Ива Оливари, спортивный психолог сборной Швеции Даниэль Эквалль и член тренерского штаба сборной Англии Аллан Расселл.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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