ФИФА вынесла второе предупреждение Хорватии

ФИФА вынесла второе по счету предупреждение Хорватскому футбольному союзу, сообщает телеграм-канал "Мутко против". Причиной послужил националистический баннер, появившийся на одной из трибун во время матча группового этапа чемпионата мира между Хорватией и Нигерией (2:0).

Ранее ФИФА вынесла предупреждение защитнику хорватской сборной Домагою Виде, скандировавшему политические лозунги после матча 1/4 финала чемпионата мира между Россией и Хорватией (2:2, 3:4 пен.).

Сборная Хорватии сегодня встретится с Англией в полуфинале турнира.

Хорватия - Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала - начало в 21.00 (время московское)

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