ФИФА вынесла Хорватии еще одно предупреждение

Хорватский футбольный союз получил уже второе предупреждение от ФИФА во время чемпионата мира-2018, сообщает ТАСС. Хорватов предупредили за поведение болельщиков во время матча группового турнира против Нигерии (2:0). Фанаты во время игры пронесли на стадион баннер с символиков хорватских националистов.

"Последовало предупреждение, а не штраф, потому что нам об этом сообщили офицеры по безопасности из Хорватского футбольного союза, они идентифицировали этот баннер. Именно сама национальная ассоциация футбола предоставила нам такую информацию. Они не хотели ничего прятать от нас, из-за этого было такое решение. Сотрудники из Хорватии позвонили нам, и плакат был изъят", - говорится в заявлении ФИФА.

Ранее орагнизация предупредила Хорватию за публикацию видеороликов, на которых Домагой Вида кричит лозунг "Слава Украине". Сам игрок после полуфинала с Англией (2:1 д.в.) дважды извинился перед Россией. Кроме того, хорватский футбольный союз отстранил от работы скаута команды Огнена Вукоевича, который также присутствовал на видео.

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