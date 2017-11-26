ФИФА в январе планирует объявить список судей на ЧМ-2018

ФИФА планирует в январе опубликовать список судей, которые будут работать на чемпионате мира 2018 года, сообщает официальный сайт организации. На включение в итоговый список могут претендовать 36 арбитров, которые участвуют в семинаре в Абу-Даби.

Судейская комиссия ФИФА, возглавляемая Пьерлуиджи Коллиной, определится с окончательным списком после клубного чемпионата мира, который пройдет с 6 по 16 декабря.

Чемпионат мира-2018 состоится с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Жеребьевка финальной части турнира пройдет 1 декабря в Кремле.