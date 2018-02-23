ФИФА уверена: в России безопасно

Международная федерация футбола (ФИФА) в ответ на запрос "СЭ" прокомментировала инциденты в Бильбао и дала оценку организации системы обеспечения безопасности в России.
– ФИФА глубоко сожалеет о кончине полицейского. Соболезнуем его семье. Как уже неоднократно отмечалось, мы всецело осуждаем любые формы насилия, – говорится в заявлении ФИФА. – Что касается безопасности на чемпионате мира по футболу 2018 года, то мы полностью доверяем механизмам безопасности и комплексной концепции безопасности, разработанной российскими властями и местным организационным комитетом. Как показал прошедший в прошлом году Кубок конфедераций ФИФА, и без того высокие стандарты безопасности России были изменены таким образом, чтобы соответствовать особенностям подобных крупных спортивных мероприятий.
Безусловно, ФИФА находится в постоянном контакте со всеми заинтересованными сторонами в отношении оценки рисков, что позволяет осуществлять общие превентивные меры в сотрудничестве с национальными и международными правоохранительными органами. (Александр БОБРОВ)
Таки да
> ozozolio: 86% отправить на время футбола на освоение целины и будет порядок ///// Эти 86% теперь свободные люди и работать не будут даже под страхом сталинских расстрелов.
14:32 23 февраля
ozozolio
86% отправить на время футбола на освоение целины и будет порядок
14:20 23 февраля
_Металлург_
Сутра Бодуныч пусть лучше осенью на патчи еврокубков едут. Правда как всегда те, кто громче орет, те первыми в кусты слиняют (не поедут).
13:46 23 февраля
Сутра Бодуныч
Жаль каклы не приедут на чемпик.Мы б тут им устроили Курскую дугу))
13:30 23 февраля
Posidelov87
нужно дисквалифицировать испанскую сборную за нападения на наших болельщиков и на 5 лет не давать им въезда в нашу страну
13:25 23 февраля
Platinum1991
Англо-сакские, в доску демократические, АТИРОССИЙСКИЕ "игры" вокруг ЧМ 2018 года в России продолжаются! Испанские СМИ раздувают ИСТЕРИЮ по поводу России и её болельщиков! Это стоило ОЖИДАТЬ в предверии чемпионата мира по футболу в России! Наши болельщики подверглись нападению испанских ультрас, а испанский футбольный официоз сваливает эти провокации, испанских ультрас, на российских болельщиков! Российские болельщики вели себя спокойно и не отвечали на провокации испанских ультрас! УМЕР ПОЛИЦЕЙСКИЙ, РАНЕН ФАНАТ "СПАРТАКА". КАК БАСКИ-УЛЬТРАС УСТРОИЛИ ПОБОИЩЕ ПЕРЕД МАТЧЕМ против российских болельщиков! Эти испанские провокации готовились ЗАГОДЯ и наш МИД предупреждал российских болельщиков об этом! Полиция города отрицает гибель полицейского по вине российских болельщиков! Испанцы сами устроили ПРОВОКАЦИИ и потасовки, а теперь раздувают ИСТЕРИЮ по поводу России и её болельщиков! Вспомните, как за день до матча, испанские ультраправые организовали шествие против российских болельщиков! Как они уже ЗАГОДЯ и клеветнически навешивали на российских болельщиков ярлыки!!! Видно было, что им и англо-саксам не нравится Россия и что мы проводим мировой форум футбола в этом году летом! Артём Фетисов, переводчик главного тренера "Спартака" Массимо Карреры, подвергся нападению в Бильбао со стороны испанских ультрас!!! Это как химатаки в Сирии! Химические атаки в Сирии готовят, организуют и совершают американцы, а сваливают на невиновных сирийцев! Это топорная работа американцев и шита белыми нитками! Это ЧИСТЕЙШАЯ американская ПРОВОКАЦИЯ, руками испанских УЛЬТРАС! Кто следующий в этой ЧУДОВИЩНОЙ клевете на Россию англо-саксов и их испанских провокаторов? Генеральная репетиция КК-2017 показала, что мы готовы! Ура! Мы готовы отлично организовать и обеспечить БЕЗОПАСНОСТЬ на чемпионате Мира по футболу 2018 года! Мы рады приветствовать в России всех участников и гостей ЧЕМПИОНАТА Мира по ФУТБОЛУ - 2018 года! ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ГОСТЕПРИИМНУЮ И ДРУЖЕСТВЕННУЮ РОССИЮ!!!
13:11 23 февраля