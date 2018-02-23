ФИФА уверена: в России безопасно

Международная федерация футбола (ФИФА) в ответ на запрос "СЭ" прокомментировала инциденты в Бильбао и дала оценку организации системы обеспечения безопасности в России.

– ФИФА глубоко сожалеет о кончине полицейского. Соболезнуем его семье. Как уже неоднократно отмечалось, мы всецело осуждаем любые формы насилия, – говорится в заявлении ФИФА. – Что касается безопасности на чемпионате мира по футболу 2018 года, то мы полностью доверяем механизмам безопасности и комплексной концепции безопасности, разработанной российскими властями и местным организационным комитетом. Как показал прошедший в прошлом году Кубок конфедераций ФИФА, и без того высокие стандарты безопасности России были изменены таким образом, чтобы соответствовать особенностям подобных крупных спортивных мероприятий.

Безусловно, ФИФА находится в постоянном контакте со всеми заинтересованными сторонами в отношении оценки рисков, что позволяет осуществлять общие превентивные меры в сотрудничестве с национальными и международными правоохранительными органами. (Александр БОБРОВ)