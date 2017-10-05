ФИФА уверена в безопасности проведения ЧМ-2018

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит отметил, что уровень безопасности на чемпионате мира 2018 года будет высоким. По его словам, для этого разрабатывается специальная программа.

– Разрабатывается специальная подробная программа обеспечения безопасности на чемпионате мира, – цитирует ТАСС Смита. – Мы тесно сотрудничаем с органами безопасности, обладающими огромным опытом, например, они сотрудничали с коллегами во время чемпионата Европы. Все это позволило нам разработать план, вы видели, как была организована безопасности на Кубке конфедераций. Также отмечу инициативу российского правительства по созданию паспорта болельщика, который является не просто средством для безвизового въезда, но и инструментом обеспечения безопасности. С точки зрения безопасности на чемпионате мира все будет выполнено качественно.