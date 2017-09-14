ФИФА утвердила процедуру жеребьевки ЧМ-2018

Оргкомитет по проведению турниров ФИФА утвержил процедуру жеребьевки финальной стадии чемпионата мира-2018, сообщает официальный сайт федерации. Пройдет она 1 декабря 2017 года в Москве.

32 участника ЧМ-2018 будут распределены по четырем корзинам на основании рейтинга ФИФА от октября 2017 года. В корзину 1 попадут семь лучших сборных мира и сборная России как хозяйка турнира. При жеребьевке в одну группу чемпионата мира не могут попасть более одной команды от конфедерации, за исключением Европы.

Восемь групп получат обозначения от A до H, в каждой из них будет по одной команде из каждой корзины.

Напомним, что ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.