ФИФА удовлетворена первым этапом реализации билетов на ЧМ-2018

В ФИФА удовлетворены ходом первого этапа продажи билетов на ЧМ-2018. Ранее ФИФА сообщила, что почти 3,5 миллиона билетов было запрошено болельщиками по итогам первого этапа заявок. Более 300 тысяч заявок ушли на билеты на финал турнира, 150 тысяч – на матч открытия. При этом более 30% от общего числа заявок поступили от иностранных болельщиков. По итогам первого этапа на билеты ЧМ-2014 в Бразилии было подано 6,1 миллиона заявок.

– Мы можем подтвердить, что удовлетворены первым периодом продажи билетов. Поскольку продажи билетов продолжаются, мы не в состоянии делать окончательные выводы, – приводит "Р-Спорт" слова заявления ФИФА. – Как правило, мы воздерживаемся от сравнения продаж билетов на двух разных чемпионатах мира, так как обстоятельства различаются. В случае с Россией мы видели, например, на Кубке конфедераций, что болельщики, как правило, заказывают билеты в последний момент.