ФИФА удовлетворена первым этапом реализации билетов на ЧМ-2018

В ФИФА удовлетворены ходом первого этапа продажи билетов на ЧМ-2018. Ранее ФИФА сообщила, что почти 3,5 миллиона билетов было запрошено болельщиками по итогам первого этапа заявок. Более 300 тысяч заявок ушли на билеты на финал турнира, 150 тысяч – на матч открытия. При этом более 30% от общего числа заявок поступили от иностранных болельщиков. По итогам первого этапа на билеты ЧМ-2014 в Бразилии было подано 6,1 миллиона заявок.
– Мы можем подтвердить, что удовлетворены первым периодом продажи билетов. Поскольку продажи билетов продолжаются, мы не в состоянии делать окончательные выводы, – приводит "Р-Спорт" слова заявления ФИФА. – Как правило, мы воздерживаемся от сравнения продаж билетов на двух разных чемпионатах мира, так как обстоятельства различаются. В случае с Россией мы видели, например, на Кубке конфедераций, что болельщики, как правило, заказывают билеты в последний момент.
Platinum1991
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил мнение, что система видеопомощи арбитрам (VAR) в футболе должна быть введена и как можно скорее. Инфантино заявил, что арбитр допускает ошибки, но, в отличие от зрителя, он лишён возможности посмотреть видеоповтор эпизода. А с помощью системы видеопомощи арбитрам (VAR), арбитры уже не будут "случайно" или ПРЕДНАМЕРЕННО ошибаться, в пользу одной из команд. Мы должны принять решение о введении системы VAR в футболе как можно скорее, — сказал Инфантино. Система видеопомощи арбитрам (VAR) уже установлена в России. На установку системы видеопомощи арбитрам российский футбольный клуб «Краснодар», потратил 175 тыс. долларов. Задача ФИФА требовать от РФС выработать чёткую систему, которая не будет запутывать игроков, арбитров и зрителей. Задача клубов РФПЛ – найти деньги на внедрение системы. Этот вопрос по-прежнему открыт, хотя всё оказалось не так страшно. В мае вице-премьер Виталий Мутко говорил, что стоимость VAR – 1,2 миллиона долларов + ежегодное обслуживание – 100 тысяч. Однако, на заседании правления РФПЛ, генеральный директор «Краснодара» назвал сумму 200 тысяч долларов + 100 в год за обслуживание. Интересно, почему, первоначально, стоимость системы была завышена Мутко в 6 раз? Единственный ВЫХОД - это СРОЧНО надо вводить видео ПОВТОРЫ!!! А кто ПРОТИВ??? Того ГНАТЬ из судейства ВОН и как можно СКОРЕЕ!!! Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ арбитров и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу! Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против! ЧЕСТНЫЙ арбитр не боится видео повторов. Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают арбитрам, чтобы обеспечить нужный результат!
14:33