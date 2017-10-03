ФИФА: "Сроки сдачи "Волгоград-Арены" не будут сорваны, строительство идет по плану"

Директор департамента Международной федерации футбола (ФИФА) по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит рассказал о том, что "Волгоград-Арена" будет сдана вовремя, а сроки не будут сорваны. Вместимость этого стадиона - 45 тысяч человек. Срок сдачи арены - декабря 2017 года.

- На данный момент мы не видим рисков, что сроки строительства будут сорваны, - цитирует ТАСС Смита. - Эти сроки мы сами обозначили, все идет по плану. Уверены, что они будут соблюдены. Тестовые мероприятия пройдут в апреле и мае, и они позволят нам проверить стадион и прилегающую инфраструктуру. Во время этих матчей все будет проходить в том же режиме, что и во время чемпионата мира.