ФИФА спонсирует Марадону во время ЧМ-2018

57-летний Диего Марадона, входящий в так называемый "пул легенд", сформированный президентом ФИФА Джанни Инфантино, получает от организации 11 тысяч евро ежедневно за пребывание на чемпионате мира в России, информирует Daily Mail.

При этом его остальные расходы – на транспорт, жилье и прочее – также покрываются ФИФА. Марадона посетил все три матча сборной Аргентины на групповом этапе турнира.



30 июня южноамериканцы проведут матч 1/8 финала чемпионата мира против Франции. Встреча пройдет в Казани.



Франция – Аргентина: чемпионат мира по футболу, 30 июня 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала – начало в 17.00 (время московское)

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