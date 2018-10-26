ФИФА создаст фонд наследия ЧМ-2018

ФИФА создаст фонд наследия чемпионата мира-2018, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора оргкомитета турнира, члена совета ФИФА Алексея Сорокина. По его словам, форма управления фондом еще будет обсуждаться, но ФИФА точно будет осуществлять мониторинг его деятельности.

- ФИФА создает фонд наследия, который будет передан национальной федерации для дальнейшего развития футбола. Сейчас мы обсуждаем план, по которому будет действовать фонд, - сказал Сорокин. - Что касается его размера, то мы сейчас обсуждаем с ФИФА сумму, но она будет весьма приличной.

Создание фонда чисто технический вопрос, гораздо важнее, какие инициативы и пункты плана будут реализованы.