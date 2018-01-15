ФИФА составила вопросы для Родченкова о допинге в российском футболе

ФИФА получила данные от информатора ВАДА, бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о допинге в российском футболе, сообщает в Твиттере журналист Sky Sports Брайан Суонсон. Организацией уже составлен список вопросов по данной теме.
"ФИФА уже получила информацию от доктора Родченкова, так как мы контактировали с профессором Маклареном. Он предоставил нам информацию, которую ранее получил от Родченкова, – говорится в сообщении ФИФА. – Добавим, что после первоначального изучения новых данных из московской лаборатории, которые недавно предоставило ВАДА, ФИФА подготовила список конкретных вопросов к адвокату Родченкова, чтобы тот переслал их своему клиенту.
Кроме того, ФИФА попросила провести анализ определенного числа образцов (выбранных ВАДА) и попросила сделать это в приоритетном порядке. ВАДА проинформировало ФИФА, что приоритет будет выставлен группой экспертов. Пока мы не получали информации от этой группы"
Ранее Родченков заявил о сокрытии положительных допинг-проб у 34 российских футболистов, включая участников чемпионата мира-2014. Позже ФИФА запросила у ВАДА приоритетный статус при перепроверке допинг-проб игроков из России. В середине декабря ФИФА получила от ВАДА новые сведения: информация была основана на базе данных Московской антидопинговой лаборатории о тестах, которые проводились с января 2012 по август 2015 года. Под сомнение попали конкретные 19 проб, взятые в 2012-13 годах. При этом Международная федерация заявляла об отсутствии убедительных данных о нарушении антидопинговых правил российскими футболистами. РФС, в свою очередь, также заявил о намерении провести собственное расследование допинг-контроля в чемпионате России в период с 2012 по 2015 годы.
FIFA says it has now submitted list of questions for Russian doping whistleblower Grigory Rodchenkov. Also requested forensic analysis. Full update below: #FIFA #SSN pic.twitter.com/d55hcEI6Ru– Bryan Swanson (@skysports_bryan) 15 января 2018 г.
miker65
Спринт, все так и есть, как ты пишешь...но! Одно но! Макарония точно такая же мафиознаяснасквозь страна как и наша! Недаром Берлускони - друган нашего пахана! И Инфантино - тоже друган нашего пахана. Наш пахан умеет ценить такую дружбу. Поэтому, чтобы сыграл твой сценарий надо снять с работы Инфантино. А это почти невозможно сделать за полгода до чм!
04:46
Спринт
Самое страшное - это по результату перепроверки футбольных допинг-проб, исключение РФС (который фактически управляется главным допингером России в виде моториста) из ФИФА и УЕФА. И как следствие, исключение сборной России из числа участников чемпионата Мира 2018 года, и вполне возможный перенос финального турнира ЧМ в другую страну. И Англия и США вполне способны (с хода) организовать ЧМ, при этом выторговав у ФИФА особые финансовые условия. Не обходимая инфраструктура и спортивная и социальная в этих странах лучше чем в России, даже без вложения финансовых затрат.
04:34
Основной
Позорище, жрали допинг пачками, с помощью госпрограмм, а теперь верещим очередное "ихтамнет"
04:32
kolos249
Смех смехом, а ведь не исключено, что опять Жуков и ему подобные будут извиняться неизвестно за что, опять будем платить штраф 15 (а то и более) млн.долларов, играть на домашнем ЧМ без флага, гимна и в нейтральном тряпье. Позорный прогиб российских чиновников под унизительные условия МОК даёт основания предполагать вероятность ещё более позорных прогибов в дальнейшем.
03:36
сабзеро
Первый вопрос. Почему российские футболисты не восприимчивы к допингу?
22:22 15 января
Антимайдан
Что бы нагадить России, вовсе не обязательно отнимать у нас ЧМ, не менее скандально и болезненно для России будет лишить страну-хозяйку права участвовать в ЧМ. И, в свете творящегося беспредела, дисквалификация сборной России уже не выглядит невероятной.
21:09 15 января
Dymanomashina
Весёлый© Коктейль от д-ра Родченкова для баламошки. Одну порцию турика смешать с двумя порциями мельдония. Полученную смесь развести в "Дюшесе". Подавать с охлажденным бромантаном. Употреблять внутрь за 15 мин. до начала соревнований. 19:56------------------------------------------------------------Тебе помогло?
21:06 15 января
ЗлобныйЖиртрест
Капитал-шоу поле чудес
21:04 15 января
redgy
Никуда ЧМ не денется. И чем ближе, тем интереснее разного рода спекуляции от англосаксов!) Попкорном надо запастись
20:35 15 января
Алексей Д.
SportsMan В принципе, та же Великобритания готова с ходу провести турнир или Германия. --------------- Что за чушь? Нет такой страны, которая способна с ходу провести ЧМ. Единственный вариант не проводить ЧМ в России, это не проводить его вообще. Но это, конечно, фантастика уже
20:07 15 января
Весёлый©
Коктейль от д-ра Родченкова для баламошки. Одну порцию турика смешать с двумя порциями мельдония. Полученную смесь развести в "Дюшесе". Подавать с охлажденным бромантаном. Употреблять внутрь за 15 мин. до начала соревнований.
19:56 15 января
баламошка
SportsMan Неужели всё-таки ещё один удар спланирован и у нас отнимут ЧМ? ))) Ни чему не удивлюсь уже... ////////Не бойся, чай ФИФА продажная не только из пиндосов состоит) Пусть англосаксы засунут в свои роты бананы и чоколатки и смотрят футбол по телевизору
19:50 15 января
SportsMan
Не уже ли всё-таки ещё один удар спланирован и у нас отнимут ЧМ? ))) Ни чему не удивлюсь уже... В принципе, та же Великобритания готова с ходу провести турнир или Германия. Новые управленцы ФИФА про американцы судя по всему, не зря ведь убрали Блаттера и Платини.
19:47 15 января