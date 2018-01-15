ФИФА составила вопросы для Родченкова о допинге в российском футболе

ФИФА получила данные от информатора ВАДА, бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о допинге в российском футболе, сообщает в Твиттере журналист Sky Sports Брайан Суонсон. Организацией уже составлен список вопросов по данной теме.

"ФИФА уже получила информацию от доктора Родченкова, так как мы контактировали с профессором Маклареном. Он предоставил нам информацию, которую ранее получил от Родченкова, – говорится в сообщении ФИФА. – Добавим, что после первоначального изучения новых данных из московской лаборатории, которые недавно предоставило ВАДА, ФИФА подготовила список конкретных вопросов к адвокату Родченкова, чтобы тот переслал их своему клиенту.

Кроме того, ФИФА попросила провести анализ определенного числа образцов (выбранных ВАДА) и попросила сделать это в приоритетном порядке. ВАДА проинформировало ФИФА, что приоритет будет выставлен группой экспертов. Пока мы не получали информации от этой группы"

Ранее Родченков заявил о сокрытии положительных допинг-проб у 34 российских футболистов, включая участников чемпионата мира-2014. Позже ФИФА запросила у ВАДА приоритетный статус при перепроверке допинг-проб игроков из России. В середине декабря ФИФА получила от ВАДА новые сведения: информация была основана на базе данных Московской антидопинговой лаборатории о тестах, которые проводились с января 2012 по август 2015 года. Под сомнение попали конкретные 19 проб, взятые в 2012-13 годах. При этом Международная федерация заявляла об отсутствии убедительных данных о нарушении антидопинговых правил российскими футболистами. РФС, в свою очередь, также заявил о намерении провести собственное расследование допинг-контроля в чемпионате России в период с 2012 по 2015 годы.