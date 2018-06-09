ФИФА согласовала одно терапевтическое исключение на ЧМ-2018

ФИФА согласовала одно терапевтическое исключение на чемпионате мира 2018 года, информирует AFP со ссылкой на представителя ФИФА. Игрок и сборная, за которую он выступает, не называется. Отмечается, что на ЧМ-2014 ФИФА согласовала семь терапевтических исключений.

"ФИФА предприняла все меры для абсолютно безопасного сбора и транспортировки допинг-проб, - отметил представитель ФИФА. - Все игроки сдадут пробы на допинг хотя бы один раз. Объем анализов у каждого футболиста разный и зависит от сборной, в которой он выступает".

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