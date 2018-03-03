ФИФА сделает все, чтобы нюансы системы VAR были понятны зрителям ЧМ-2018

ФИФА проведет работу, чтобы все нюансы системы видеоассистента рефери (VAR) были понятны болельщикам на чемпионате мира-2018. Сегодня стало известно, что Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) одобрил использование видеоповторов. Таким образом, видеоарбитры будут работать в том числе на ЧМ-2018.

- Окончательного решения по поводу чемпионата мира пока нет, но мы уже прорабатываем такой сценарий, - цитирует ТАСС Хольцмюллера. - Для нас важно, чтобы болельщики на трибунах и телезрители получили максимальное разъяснение, что именно стало поводом для использования системы. Повторы моментов будут показаны на табло, также мы обсуждаем этот вопрос с вещателями.

ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.