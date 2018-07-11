ФИФА: "Россия проводит восхитительный чемпионат мира"

Директор департамента Международной федерации футбола (ФИФА) по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит заявил, что организация довольна тем, как проходит чемпионат мира в России.

- Россия проводит восхитительный чемпионат мира, - цитирует ТАСС Смита. - После группового этапа я говорил, что мы очень довольны, как проходит турнир. Не было ни одной серьезной операционной проблемы, мы провели 61 успешный матч. Это произошло благодаря многим факторам - работе оргкомитета, регионов. Все болельщики были встречены лучшим образом. Последние 3,5 года я регулярно посещал Россию и получал удовольствие от того, с каким энтузиазмом и с каким единением страна готовилась к этому турниру.

Напомним, ЧМ-2018 начался 14 июня, на турнире осталось провести три матча, финальная встреча пройдет 15 июля в московских "Лужниках".