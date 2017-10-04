ФИФА рассмотрит вопрос переноса медиа-центра на арене "Санкт-Петербург"

Международная федерация футбола в ближайшие недели обсудит с представителями оргкомитета "Россия-2018", руководством стадиона "Санкт-Петербург" и правительством города возможность переноса медиа-центра для СМИ во время чемпионата мира 2018 года в другое место. Ранее генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сообщил о предварительном принятии решения перенести медиацентр, расположение которого мешало выкатному полю. Работа оценивается в 400 миллионов рублей.

- На данный момент нет окончательного решения относительно того, будет ли перенесен медиа-центр и куда, - приводит ТАСС словам пресс-службы ФИФА. - В ближайшие недели мы встретимся с представителями оргкомитета, города и руководства стадиона и обсудим все возможные решения. Для ФИФА важно, чтобы на матчах чемпионата мира был качественный газон. Если перенос медиа-центра требуется для того, чтобы поле было хорошего качества, то это произойдет.