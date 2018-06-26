ФИФА рассмотрит неявку Салаха на пресс-конференцию после матча с Саудовской Аравией

ФИФА взяла на контроль ситуацию с неявкой нападающего сборной Египта Мохамеда Салаха на пресс-конференцию после матча чемпионата мира против Саудовской Аравии (1:2).

Главный тренер египтян Эктор Купер позже отметил, что Салах не пришел на общение с журналистами потому, что ему понадобилась помощь медицинского штаба команды.

- Мы получили информацию, что Салах не посетил пресс- конференцию, будучи признанным лучшими игроком матча, - цитирует ТАСС официального представителя ФИФА. - Мы разберемся в ситуации в соответствии с действующими правилами.

Отметим, что по регламенту турнира после каждого матча на пресс-конференции должны присутствовать главный тренер команды, а также лучший игрок встречи.

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