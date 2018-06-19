18:53 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

ФИФА рассмотрит действия видеоассистентов рефери в матче Англия - Тунис


ФИФА проведет анализ действий видеоарбитров, которые работали на матче чемпионата мира между сборными Англии и Туниса (2:1), сообщает The Mirror. Отметим, ФИФА поддержала все решения, которые были приняты с помощью системы ВАР. 

По данным издания, главной темой специального заседания станет незназначенный в ворота тунисцев пенальти. На 52-й минуте матча африканец Ферджани Сасси борцовским приемом завалил нападающего англичан Харри Кейна в своей штрафной, однако и главный рефери, и его видеопомощники оставили эпизод без внимания. 

Также, по данным издания, на одном из этапов турнира ФИФА планирует провести специальную пресс-конференцию, на которой объяснит те или иные действия видеопомощников.

Напомним, система ВАР используется на чемпионатах мира впервые.

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