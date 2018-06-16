ФИФА расследует ситуацию с низкой явкой фанатов на матч ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА​) проведет расследование причин низкой явки болельщиков на матч чемпионата мира-2018 между сборными Уругвая и Египта (1:0). На стадион в Екатеринбурге вместимостью 33 тысяч человек пришли 27 015 зрителей.

– Можем подтвердить, что на матч Уругвай – Египет в Екатеринбурге было выделено 32 278 билетов, а вместимость стадиона составляет 33 061 место, – приводит The Telegraph слова представителя ФИФА. – Мы выясним причины, по которым зарегистрированная посещаемость не соответствовала количеству билетов. Факторов может быть много.

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Почему на матче Египет – Уругвай были пустые места? Ответ – здесь