ФИФА проведет финальный визит по российским стадионам перед чемпионатом мира-2018

Делегация представителей ФИФА и оргкомитета "Россия-2018" проведут заключительный визит на стадион "Санкт-Петербург", сообщает "Петербургский дневник". Проверка пройдет с 30 января по 1 февраля, по ходу которой делегация посетит также стадион "Лужники" и "Открытие-Арену" в Москве.
Остальные девять стадионов представители ФИФА и оргкомитета посетят в феврале и марте. Делегацию возглавят председатель и генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин и директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.
Дополнительная информация
https://www.spbdnevnik.ru/news/2018-01-24/zenit-arenu--proveryat-na-gotovnost-k-chm-2018/
Beard
Рановато собрались,до ЧМ-18 на Крестовском ещё не один газон сгниёт................
18:27
баламошка
ФИФА? Хлеб-соль этой дуре не подносить! Матрёшек не дарить! Медведей гладить не разрешать!
18:01