ФИФА проведет финальный визит по российским стадионам перед чемпионатом мира-2018

Делегация представителей ФИФА и оргкомитета "Россия-2018" проведут заключительный визит на стадион "Санкт-Петербург", сообщает "Петербургский дневник". Проверка пройдет с 30 января по 1 февраля, по ходу которой делегация посетит также стадион "Лужники" и "Открытие-Арену" в Москве.

Остальные девять стадионов представители ФИФА и оргкомитета посетят в феврале и марте. Делегацию возглавят председатель и генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин и директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.