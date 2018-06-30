ФИФА прокомментировала информацию о разрыве отношений с Марадоной

Международная федерация футбола (ФИФА) прокомментировала информацию перуанского издания Diario Correo о том, что прекратила сотрудничество с Диего Марадоной из-за его поведения на матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира между сборными Нигерии и Аргентины (1:2, 26 июня, Санкт-Петербург).

После второго гола аргентинцев чемпион мира 1986 года вскочил с места и стал показывать неприличные жесты, что попало в телетрансляцию игры.

"Марадона является частью программы "Легенды ФИФА". Мы любезно отсылаем вас к комментарию, который по этому вопросу вчера сделал директор ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит", - сказали в пресс-службе.

Смит на пресс-конференции по поводу Марадоны сказал следующее:

– У нас действительно есть программа "Легенда футбола". Игроки, вписавшие свое имя в историю, должны привлекаться к футбольным праздникам и дальше. Это неотъемлемая часть. Марадона – один из величайших игроков в истории спорта номер один, он присутствует на всех играх Аргентины. Я понимаю, о чем вы сейчас говорите. В одном из первых ответов я уже сказал: бывшие футболисты, сотрудники, болельщики – все должны уважительно относиться к другим и вести себя на стадионе соответствующе. (Илья АНДРЕЕВ)

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