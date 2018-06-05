ФИФА продала свыше 2 миллионов билетов на матчи ЧМ-2018

На данный момент через сайт FIFA.com/tickets на матчи чемпионата мира-2018 продано свыше 2 миллионов билетов, сообщили "СЭ" в пресс-службе ФИФА. Значительная часть из них досталась российским болельщикам - 872 578 билетов.

Из других стран лидируют США, Бразилия и Колумбия. Первая десятка выглядит так (исключая Россию):

Страна Число билетов

1. США 86 710

2. Бразилия 71 787

3. Колумбия 64 231

4. Германия 60 457

5. Мексика 58 870

6. Аргентина 52 999

7. Перу 42 645

8. Китай 39 884

9. Австралия 36 170

10. Англия 32 394

В общей сложности на долю иностранных болельщиков приходится 54 процента билетов.

- Эти данные не окончательные и будут меняться, так как продажа через сайт FIFA.com/tickets продлится до 15 июля, - отметили в ФИФА. (Александр БОБРОВ)

Все о чемпионате мира по футболу-2018 в России - здесь