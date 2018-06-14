23:07 14 июня | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

ФИФА признала второй гол Черышева моментом дня на чемпионате мира


Второй гол полузащитника сборной России Дениса Черышева в ворота Саудовской Аравии (5:0) в стартовом матче чемпионата мира стал лучшим моментом на турнире по версии ФИФА.

Россия - Саудовская Аравия

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