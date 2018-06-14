ФИФА признала второй гол Черышева моментом дня на чемпионате мира

Второй гол полузащитника сборной России Дениса Черышева в ворота Саудовской Аравии (5:0) в стартовом матче чемпионата мира стал лучшим моментом на турнире по версии ФИФА.
#RUS 5-0 #KSA– Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 14 июня 2018 г.
Блестящий старт на #ЧМ2018 для хозяев турнира!🔥#RUSKSA
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