ФИФА пригласит юных футболистов, спасенных в Таиланде, в Лондон и на ЧМ-2022

Президент ФИФА Джанни Инфантино на пресс-конференции в "Лужниках", посвященной подведению предварительных итогов чемпионата мира, выразил сожаление в связи с тем, что юные футболисты из Таиланда, спасенные из затопленной пещеры, не смогут посетить финал турнира.

Обошлись без подлодки. Все юные футболисты спасены из пещеры в Таиланде

В начале июля международная организация пригласила детей на решающую игру мирового первенства. Они заработали гипотермию и по решению врачей не смогли отправиться в Россию.

- К сожалению, ребят не пустили в Россию по медицинским соображениям, им нужно оставаться в больнице, хотя мы пригласили их на финал. Но мы придумаем для них что-нибудь другое. Может, в самом Таиланде организуем какой-то праздник. Или в Лондон осенью свозим. А в Россию вы их тоже все равно пригласите. Оно того стоит, у вас чудесная страна. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча - начало в 18.00 (время московское)

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