ФИФА пригласила застрявших в таиландской пещере школьников на финал ЧМ-2018 в Москву

Международная федерация футбола (ФИФА) направила приглашение 12 школьникам и их тренеру, которые оказались заблокированными в затопленной пещере Кхао Луанг в Таиланде, на финал чемпионат мира по футболу в Москве 15 июля, сообщается в письме президента ФИФА Джанни Инфантино в адрес Футбольной ассоциации Таиланда.

- Если, как мы все надеемся, они воссоединятся со своими семьями в ближайшие дни, и их здоровье позволит им путешествовать, ФИФА будет рада пригласить их посетить финал чемпионата мира по футболу - 2018 в Москве в качестве наших гостей, - заявил Инфантино.

Напомним, 12 детей из футбольной команды и их тренер пропали без вести 23 июня в заповеднике Понг Пха. Их вещи и велосипеды сотрудники заповедника обнаружили их вещи около входа в пещеру, протяженностью около 10 километров. Таиландские власти организовали спасательную операцию, в которой участвует ВМФ страны. Ситуация осложняется тем, что после сильных дождей уровень воды в протекающем рядом ручье сильно поднялся и затопил вход в пещеру.

Ранее сообщалось, что в ходе спасательной операции погиб водолаз-доброволец, который доставлял в затопленную пещеру кислородные баллоны.