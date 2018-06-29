ФИФА представила статистические данные по работе ВАР

ФИФА провела в Москве на стадионе "Лужники" второй пресс-брифинг, посвященный вопросам судейства, где обсуждалась работа арбитров в 48 матчах группового турнира чемпионата мира.

Глава Судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина, директор Судейского департамента ФИФА Массимо Бузакка и руководитель проекта системы видеопомощи арбитрам (ВАР) Роберто Розетти проанализировали различные ситуации, возникавшие на поле, и ответили на вопросы журналистов.

В ходе брифинга были представлены некоторые статистические данные по групповому этапу:

Желтые карточки: 162 (в среднем 3,4 за матч)

Красные карточки 1 прямая, 2 за вторую желтую карточку

Пенальти: 24 (7 при помощи ВАР)

Фактическое время игры: в среднем 56 минут 45 секунд за матч

Добавленное время: в среднем 6 минут 15 секунд за матч

Контроль ВАР: проверено 335 инцидентов (в среднем 6,9 за матч)

Просмотры ВАР: 17

Решения, измененные после просмотра ВАР: 14

Решения, подтвержденные после просмотра ВАР: 3

Изменение точности вынесения решений: 95 процентов верных решений без ВАР, 99,3 процента верных решений с ВАР