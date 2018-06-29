ФИФА представила статистические данные по работе ВАР

ФИФА провела в Москве на стадионе "Лужники" второй пресс-брифинг, посвященный вопросам судейства, где обсуждалась работа арбитров в 48 матчах группового турнира чемпионата мира.
Глава Судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина, директор Судейского департамента ФИФА Массимо Бузакка и руководитель проекта системы видеопомощи арбитрам (ВАР) Роберто Розетти проанализировали различные ситуации, возникавшие на поле, и ответили на вопросы журналистов.
В ходе брифинга были представлены некоторые статистические данные по групповому этапу:
Желтые карточки: 162 (в среднем 3,4 за матч)
Красные карточки 1 прямая, 2 за вторую желтую карточку
Пенальти: 24 (7 при помощи ВАР)
Фактическое время игры: в среднем 56 минут 45 секунд за матч
Добавленное время: в среднем 6 минут 15 секунд за матч
Контроль ВАР: проверено 335 инцидентов (в среднем 6,9 за матч)
Просмотры ВАР: 17
Решения, измененные после просмотра ВАР: 14
Решения, подтвержденные после просмотра ВАР: 3
Изменение точности вынесения решений: 95 процентов верных решений без ВАР, 99,3 процента верных решений с ВАР
Дополнительная информация
https://ru.fifa.com/worldcup/news/fifa-referee-team-to-brief-media-after-group-stage-2972351