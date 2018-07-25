ФИФА представила символическую сборную ЧМ-2018 по версии болельщиков

ФИФА на официальном сайте опубликовала символическую сборную чемпионата мира-2018, которая была составлена на основании голосования болельщиков. В число 11 лучших игроков турнира не вошел ни один из игроков сборной России.

Символическая сборная ЧМ-2018 по версии болельщиков выглядит следующим образом:

Тибо Куртуа (Бельгия) – Диего Годин (Уругвай), Тиагу Силва (Бразилия), Рафаэль Варан (Франция), Марселу (Бразилия) – Филиппе Коутинью (Бразилия), Кевин де Брейне (Бельгия), Лука Модрич (Хорватия) – Харри Кейн (Англия), Кильян Мбаппе (Франция), Криштиану Роналду (Португалия).

Отметим, что наибольшее голичество голосов набрал Модрич, который был признан лучшим игроком ЧМ-2018.

Мировое первенство в России проходило с 14 июня по 15 июля. В финале сборная Франция обыграла Хорватию (4:2) и завоевала второй титул чемпионов мира в истории.

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