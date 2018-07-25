ФИФА представила символическую сборную ЧМ-2018 по версии болельщиков

ФИФА на официальном сайте опубликовала символическую сборную чемпионата мира-2018, которая была составлена на основании голосования болельщиков. В число 11 лучших игроков турнира не вошел ни один из игроков сборной России.
Символическая сборная ЧМ-2018 по версии болельщиков выглядит следующим образом:
Тибо Куртуа (Бельгия) – Диего Годин (Уругвай), Тиагу Силва (Бразилия), Рафаэль Варан (Франция), Марселу (Бразилия) – Филиппе Коутинью (Бразилия), Кевин де Брейне (Бельгия), Лука Модрич (Хорватия) – Харри Кейн (Англия), Кильян Мбаппе (Франция), Криштиану Роналду (Португалия).
Отметим, что наибольшее голичество голосов набрал Модрич, который был признан лучшим игроком ЧМ-2018.
Мировое первенство в России проходило с 14 июня по 15 июля. В финале сборная Франция обыграла Хорватию (4:2) и завоевала второй титул чемпионов мира в истории.
Неймар докатился. Бразильца нет в десятке лучших игроков мира //
ФИФА: Черчесов - как Зидан и Гвардьола
- Сборная России (футбол)
- Сборная Португалии (футбол)
- Криштиану Роналду
- Диего Годин
- Сборная Бразилии (футбол)
- Сборная Бельгии (футбол)
- Сборная Англии (футбол)
- Сборная Франции (футбол)
- ЧМ-2018
- Филиппе Коутинью
- Сборная Хорватии (Футбол)
- ФИФА
- Лука Модрич
- Тиагу Силва
- Сборная Уругвая (футбол)
- Марселу Виейра
- Кевин де Брейне
- Рафаэль Варан
- Тибо Куртуа
- Харри Кейн
- Кильян Мбаппе