ФИФА представила официальный мяч плей-офф чемпионата мира

ФИФА представила мяч, которым команды сыграют в стадии плей-офф чемпионата мира по футболу в России, сообщается в Твиттере организации.
Новый мяч получил название "Telstar18 "Мечта". От мяча Telstar18, которым участники играют на групповой стадии, он отличается яркой расцветкой панелей.
Напомним, 1/8 финала чемпионата мира стартует 30 июня.
Таблицы групп чемпионата мира смотрите здесь.
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#Telstar18 Mechta, официальный мяч стадии плей-офф #ЧМ2018⚽🏆🌍@adidasfootball#WorldCup #HereToCreate pic.twitter.com/NGIP4XY969– Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 26 июня 2018 г.