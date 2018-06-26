ФИФА представила официальный мяч плей-офф чемпионата мира

ФИФА представила мяч, которым команды сыграют в стадии плей-офф чемпионата мира по футболу в России, сообщается в Твиттере организации.

Новый мяч получил название "Telstar18 "Мечта". От мяча Telstar18, которым участники играют на групповой стадии, он отличается яркой расцветкой панелей.

Напомним, 1/8 финала чемпионата мира стартует 30 июня.

Таблицы групп чемпионата мира смотрите здесь.

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