ФИФА предостерегла болельщиков сборной Англии от политических жестов на ЧМ

ФИФА предупредила фанатов сборной Англии о том, что скандирование политических лозунгов во время матча против Бельгии на чемпионате мира будут иметь серьезные последствия, пишет Daily Telegraph. Англия встретится с Бельгией 28 июня в Калининграде.

Сообщается, что англичане могут использовать тему отделения Великобритании от Евросоюза в качестве основного политического лозунга. Подобное уже случалось во время чемпионата Европы-2016.

Сборная Англии досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира, одержав две победы на групповой стадии.

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