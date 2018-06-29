ФИФА попросила Россию не тренироваться в "Лужниках"

Как стало известно "СЭ", ФИФА порекомендовала сборной России провести предматчевое занятие накануне игры 1/8 финала ЧМ-2018 с Испанией на базе в Новогорске. При этом испанцы будут тренироваться в "Лужниках", так в отличие от россиян еще не играли на этом стадионе.
Матч сборных Испании и России состоится 1 июля и начнется в 17.00 по московскому времени.
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/