ФИФА попросила Россию не тренироваться в "Лужниках"

Как стало известно "СЭ", ФИФА порекомендовала сборной России провести предматчевое занятие накануне игры 1/8 финала ЧМ-2018 с Испанией на базе в Новогорске. При этом испанцы будут тренироваться в "Лужниках", так в отличие от россиян еще не играли на этом стадионе.

Матч сборных Испании и России состоится 1 июля и начнется в 17.00 по московскому времени.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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