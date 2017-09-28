ФИФА получила заверение, что стадион в Самаре к ЧМ-2018 будет готов в срок

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит сообщил, что от властей Самарской области было получено заверение, что стадион, на котором пройдут матчи чемпионата мира 2018 года, будет возведен в срок. В августе отставание работ от графика составляло один месяц.

Совместная делегация представителей ФИФА и оргкомитета "Россия-2018" проводит шестой операционный визит по подготовке стадионов чемпионата мира. С 26 сентября по 5 октября делегация посетит арены в восьми городах, которые примут матчи турнира. В их числе Екатеринбург, Самара, Саранск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград и Москва (стадион "Лужники").

- Задержки по срокам существуют, потому что очень сложный проект, очень сложная крыша, - цитирует ТАСС Смита. - Любые отсрочки вызывают беспокойство, но мы получили заверения от властей, что все работы будут завершены в срок. Были привлечены большие силы, подрядчик получил все необходимые ресурсы. Ближайшие два-три месяца окажутся ключевыми, мы будем следить за ситуацией.

Для нас это важная арена, так как она примет шесть матчей турнира. Сегодня мы внимательно следили за всеми работами.