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12:04 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

ФИФА получила заверение, что стадион в Самаре к ЧМ-2018 будет готов в срок


Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит сообщил, что от властей Самарской области было получено заверение, что стадион, на котором пройдут матчи чемпионата мира 2018 года, будет возведен в срок. В августе отставание работ от графика составляло один месяц.

Совместная делегация представителей ФИФА и оргкомитета "Россия-2018" проводит шестой операционный визит по подготовке стадионов чемпионата мира. С 26 сентября по 5 октября делегация посетит арены в восьми городах, которые примут матчи турнира. В их числе Екатеринбург, Самара, Саранск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград и Москва (стадион "Лужники").

- Задержки по срокам существуют, потому что очень сложный проект, очень сложная крыша, - цитирует ТАСС Смита. - Любые отсрочки вызывают беспокойство, но мы получили заверения от властей, что все работы будут завершены в срок. Были привлечены большие силы, подрядчик получил все необходимые ресурсы. Ближайшие два-три месяца окажутся ключевыми, мы будем следить за ситуацией.

Для нас это важная арена, так как она примет шесть матчей турнира. Сегодня мы внимательно следили за всеми работами.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4599180

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