ФИФА подтвердила, что вынесла предупреждение Виде за выкрики об Украине

Международная федерация футбола (ФИФА) подтвердила, что вынесла предупреждение защитнику сборной Хорватии Домагою Виде за выкрики об Украине после матча 1/4 финала чемпионата мира с Россией (2:2, 4:3 – по пенальти).

– Можем подтвердить, что Дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение игроку Домагою Виде в связи с его видео-заявлением после матча чемпионата мира 2018 года между Россией и Хорватией, – сообщили "СЭ" в пресс-службе ФИФА. (Илья АНДРЕЕВ)

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