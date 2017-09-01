ФИФА подтвердила, что Босния и Герцеговина не может проводить следующий матч на стадионе "Билино Поле"

ФИФА на своем официальном сайте сообщила, что сборной Боснии и Герцеговины все еще запрещено проводить следующий домашний матч отбора ЧМ-2018 на стадионе "Билино Поле" в Зенице. Такое решение принято по итогам матча с Грецией (0:0), который проходил в июне.

Во время матча на стадионе были допущены нарушения норм безопасности, а болельщики вели себя неподобающим образом, оскорбляя команды, гимны и используя пиротехнику. Запрет на проведение игры на арене "Билино Поле" был выдан ФИФА в июле, но боснийцы оспорили его, однако протест был отклонен.