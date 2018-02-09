ФИФА подтвердила базы команд-участниц чемпионата мира в России

ФИФА на своем официальном сайте опубликовала полный список баз 32 команд-участниц чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России. Со списком подробно можно ознакомиться по ссылке.

Во время турнира базы команд являются штаб-квартирами, которые включают в себя расположенные неподалеку друг от друга отель и тренировочную площадку. Также они находятся примерно в часе езды от аэропортов, принимающих самолеты средней грузоподъемности. После группового этапа команды, которые прошли в следующий раунд, смогут решить оставаться ли на базе или же передвигаться из города в город, в зависимости от того, где будут проходить их последующие матчи.

Напомним, Россия будет базироваться в УТЦ "Новогорск" в Московской области. Ее соперники по группе A будут жить и тренироваться в Санкт-Петербурге (Саудовская Аравия), Грозном (Египет) и Нижегородской области (Уругвай).

Где будут жить и тренироваться сборные на ЧМ-2018