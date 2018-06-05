ФИФА подала иск на компанию за незаконную продажу билетов на ЧМ-2018

Пресс-служба ФИФА сообщила, что организация подала иск в прокуратуру Швейцарии на онлайн-сервис viagogo за незаконную перепродажу билетов на матчи чемпионата мира 2018 года. Компания – крупнейшая организация мира по перепродаже билетов на спортивно-развлекательные мероприятия.

Как отметили в международной федерации, в адрес ФИФА поступали многочисленные жалобы от частных лиц на действия сервиса. Также организация подчеркнула, что единственным местом, где официально продаются билеты на матчи мирового первенства, является ее официальный сайт.

ФИФА собирается продать 2,7 миллиона билетов на матчи турнира в России. На данный момент продано более 2,3 миллиона билетов.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства примут 12 стадионов в 11 городах страны: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Самара, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Саранск, Калининград, Екатеринбург и Волгоград.

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ЧМ-2018 в России: как купить билеты и попасть на матчи