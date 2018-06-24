ФИФА: Паунд и Макларен не являются релевантными экспертами по российскому футболу

Бывший глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричард Паунд и независимый эксперт ВАДА Ричард Макларен не являются релевантными экспертами в отношении российского футбола, так как не в курсе хода расследования ФИФА, говорится в релизе пресс-службы ФИФА.

В субботу в британском издании Mail on Sunday был опубликован материал журналиста Ника Харриса, в котором он утверждал, что ФИФА якобы знала о "нарушении в России антидопинговых правил". В своей статье журналист опирался на мнения Паунда и Макларена.

Сегодня стало известно, что ВАДА приняло итоги расследования ФИФА по допингу в российском футболе.

В феврале ФИФА выпустила пресс-релиз, в котором заявила, что не нашла доказательств антидопинговых нарушений среди российских футболистов. В докладе Ричарда Макларена о допинге в российском спорте были упомянуты 34 пробы футболистов, с которыми могли быть проведены манипуляции. Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков выступил главным информатором в расследовании.