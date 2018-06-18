17:29 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

ФИФА открыла дело в отношении мексиканской федерации из-за поведения фанатов на ЧМ-2018


ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении Федерации футбола Мексики за поведение болельщиков во время матча чемпионата мира-2018 против сборной Германии, сообщает ESPN. Мексиканские фанаты во время игры, которая состоялась в воскресенье в Москве, выкрикивали "гомофобные кричалки".

ФИФА собирает информацию по этому эпизоду: отчеты и потенциальные доказательства от наблюдателя по борьбе с дискриминацией (FARE). Он присутсвовал на матче в рамках системы мониторинга ФИФА.

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