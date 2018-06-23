ФИФА открыла дело против Джаки и Шачири по итогам матча Сербия - Швейцария

ФИФА открыла дело против игроков сборной Швейцарии Гранита Джаки и Джердана Шачири, сообщает Daily Telegraph со ссылкой на эту международную организацию. Во вчерашнем матче группового этапа чемпионата мира эти футболисты праздновали забитые мячи, изображая орла. Этот символ украшает флаг Албании.
- Сегодня вечером ФИФА открыла дисциплинарное производство против Гранита Джаки и Джердана Шачири из-за того, что они изображали албанского орла во время празднований голов, - написал в своем Твиттере журналист Daily Telegraph Бен Рамсби.
ФИФА будет также рассматривать поведение сербских фанатов: их обвиняют в скандировании политических лозунгов. Расследование начнется и в отношении главного тренера сборной Сербии Младена Крстаича, поводом послужили заявления, сделанные им после матча.
Матч Сербия - Швейцария завершился со счетом 1:2 в пользу швейцарцев.
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/reviews/shveycarskie-kosovary-protiv-serbii-politika-na-chm-2018-1425172/