23:55 23 июня | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

ФИФА открыла дело против Джаки и Шачири по итогам матча Сербия - Швейцария

Джердан ШАЧИРИ. Фото REUTERS
Джердан ШАЧИРИ. Фото REUTERS

ФИФА открыла дело против игроков сборной Швейцарии  Гранита Джаки и Джердана Шачири, сообщает Daily Telegraph со ссылкой на эту международную организацию. Во вчерашнем матче группового этапа чемпионата мира эти футболисты праздновали забитые мячи, изображая орла. Этот символ украшает флаг Албании.

- Сегодня вечером ФИФА открыла дисциплинарное производство против Гранита Джаки и Джердана Шачири из-за того, что они изображали албанского орла во время празднований голов, - написал в своем Твиттере журналист Daily Telegraph Бен Рамсби.

ФИФА будет также рассматривать поведение сербских фанатов: их обвиняют в скандировании политических лозунгов. Расследование начнется и в отношении главного тренера сборной Сербии Младена Крстаича, поводом послужили заявления, сделанные им после матча.

Матч Сербия - Швейцария завершился со счетом 1:2 в пользу швейцарцев. 

Сербия - Швейцария

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https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/reviews/shveycarskie-kosovary-protiv-serbii-politika-na-chm-2018-1425172/

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